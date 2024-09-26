GUIHOME VOUS DETEND – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

GUIHOME VOUS DETEND Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

RAMDAM MANAGEMENT PRÉSENTE : GUIHOME VOUS DÉTENDLe petit belge continue sa tournée Française !Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichetsfermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage del’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraieque nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deuxheures !Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapesimportantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il agrandi (de 2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis,entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça.Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pasvous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de cespectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ?

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62