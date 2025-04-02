Goldmen Montbéliard – L’Axone Montbéliard

Doubs

Goldmen Montbéliard L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Goldmen Montbéliard

German : Goldmen Montbéliard

Italiano :

Espanol :

L’événement Goldmen Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2025-04-02 par COORDINATION DOUBS