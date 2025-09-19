GOLDMEN – TRIBUTE 100% GOLDMAN – AGORA – ESPACE CULTURES Cherbourg En Cotentin

GOLDMEN – TRIBUTE 100% GOLDMAN Début : 2025-09-19 à 20:00. Tarif : – euros.

GINGER PRÉSENTE : GOLDMEN – TRIBUTE 100% GOLDMANGOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN…Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée « GOLDMEN » et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole.Plébiscité par des milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.• « GOLDMEN, c’est Goldman sans Jean-Jacques. Gros son, exécution technique irréprochable, enthousiasme […] l’illusion est parfaite » – Le Monde• « Ça a juste confirmé ce que Jean-Jacques m’avait dit : c’est dans le même esprit que nous… – Michael Jones• « Si vous voulez mon avis, c’est rudement bien » – Michael Jones• « C’est troublant, c’est impressionnant » – France 2• « Alain ne fait pas que chanter les chansons de son idole, il les incarne » – TF1• « Objectivement, foncez : eux, ils sont supers bons » – Eric Jean Jean / RTLUn concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe

AGORA – ESPACE CULTURES Avenue du Thivet 50120 Cherbourg En Cotentin 50