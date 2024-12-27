Goldmen Tribute 100% Goldman Besançon Micropolis Besançon
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Début : 2026-03-01 17:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Goldmen Tribute 100% Goldman en spectacle à Micropolis à Besançon le 1 mars 2026. Réservez vos places en quelques clics sur ngproductions.fr.
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
