GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Carcassonne samedi 13 décembre 2025.

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN. Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, GOLDMEN redonne vie sur scène, aux titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou autre Il suffira d’un signe .

Durée 2h10

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Acclaimed by thousands of fans and endorsed by the media, GOLDMEN proudly performs the Jean-Jacques GOLDMAN repertoire. Fronted by Alain Stevez, a true vocal mirror of the iconic singer, GOLDMEN bring back to life on stage the songs that marked the 1980s to 2000s and that audiences know by heart. A 100% live concert, 100% hits, where everyone can hum along to their favorite refrains, from « Envole-moi » to « Encore un matin » and « Il suffira d?un signe ».

Running time: 2 hours 10 minutes

German :

GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien gefeiert, erobert die Bühnen und verteidigt stolz das Repertoire von Jean-Jacques GOLDMAN. Getragen von Alain Stevez, dem stimmlichen Spiegel des ikonischen Sängers, erweckt GOLDMEN die Titel, die die Jahre 1980 bis 2000 geprägt haben und die das Publikum auswendig kennt, auf der Bühne zu neuem Leben. Ein 100%iges Live-Konzert mit 100% Hits, bei dem jeder seine Lieblingsrefrains von « Envole-moi » über « Encore un matin » bis hin zu « Il suffira d’un signe » mitsummen kann.

Dauer: 2h10

Italiano :

Acclamati da migliaia di fan e sostenuti dai media, i GOLDMEN hanno girato il mondo difendendo con orgoglio il repertorio di Jean-Jacques GOLDMAN. Con la voce di Alain Stevez, vero specchio vocale dell’iconico cantante, i GOLDMEN fanno rivivere sul palco le canzoni che hanno segnato gli anni ’80 fino al 2000 e che il pubblico conosce a memoria. Un concerto 100% live, 100% hits, dove tutti potranno canticchiare i loro ritornelli preferiti, da « Envole-moi » a « Encore un matin » e « Il suffira d’un signe ».

Durata: 2 ore e 10 minuti

Espanol :

Aclamados por miles de fans y avalados por los medios de comunicación, GOLDMEN recorre el mundo entero defendiendo con orgullo el repertorio de Jean-Jacques GOLDMAN. Encabezados por Alain Stevez, auténtico espejo vocal del icónico cantante, GOLDMEN reviven sobre el escenario las canciones que marcaron de los años 80 al 2000 y que el público se sabe de memoria. Un concierto 100% en directo, 100% hits, en el que todo el mundo podrá tararear sus estribillos favoritos, desde « Envole-moi » hasta « Encore un matin » e « Il suffira d?un signe ».

Duración: 2 horas 10 minutos

