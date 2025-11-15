GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN Dole

GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN

La Commanderie Dole Jura

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN…

Plébiscité par des milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou autre Il suffira d’un signe . .

La Commanderie Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN

German : GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN

