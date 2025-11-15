GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN Dole
GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN Dole samedi 15 novembre 2025.
GOLDMEN, TRIBUTE 100% GOLDMAN
La Commanderie Dole Jura
GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN…
Plébiscité par des milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.
Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou autre Il suffira d’un signe . .
