GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Auditorium Charles Trénet Perpignan

GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Auditorium Charles Trénet Perpignan vendredi 26 septembre 2025.

Auditorium Charles Trénet 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 44 – 44 – 59

Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26

2025-09-26

Un concert 100% live au Palais des congrès
English :

A 100% live concert at the Palais des Congrès

German :

Ein 100%iges Live-Konzert im Palais des congrès

Italiano :

Un concerto 100% live al Palais des Congrès

Espanol :

Un concierto 100% en directo en el Palacio de Congresos

L’événement GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Perpignan a été mis à jour le 2025-08-06 par PERPIGNAN TOURISME