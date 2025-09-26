GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Auditorium Charles Trénet Perpignan
GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN
Auditorium Charles Trénet 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 44 – 44 – 59
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Un concert 100% live au Palais des congrès
English :
A 100% live concert at the Palais des Congrès
German :
Ein 100%iges Live-Konzert im Palais des congrès
Italiano :
Un concerto 100% live al Palais des Congrès
Espanol :
Un concierto 100% en directo en el Palacio de Congresos
