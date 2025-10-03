Goldmen Tribute 100% Goldman place Aletti Vichy

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

Plébiscité par des milliers de fans et encensé par les médias, GOLDMEN est bien plus qu’un simple hommage c’est la promesse d’un concert 100 % live, 100 % tubes, où chaque refrain résonne comme un souvenir intemporel.

English :

Acclaimed by thousands of fans and praised by the media, GOLDMEN is much more than a simple tribute: it’s the promise of a 100% live concert, 100% hits, where every chorus resonates like a timeless memory.

German :

GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien hoch gelobt, ist mehr als nur eine Hommage: Es ist das Versprechen eines Konzerts, das zu 100 % live ist, zu 100 % aus Hits besteht und bei dem jeder Refrain wie eine zeitlose Erinnerung klingt.

Italiano :

Acclamato da migliaia di fan e lodato dai media, GOLDMEN è molto più di un semplice tributo: è la promessa di un concerto 100% live, 100% hits, dove ogni coro risuona come un ricordo senza tempo.

Espanol :

Aclamado por miles de fans y alabado por los medios de comunicación, GOLDMEN es mucho más que un simple tributo: es la promesa de un concierto 100% en directo, 100% éxitos, donde cada estribillo resuena como un recuerdo atemporal.

