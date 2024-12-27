Goldmen

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 44 – 44 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.



Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones.



Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

L’événement Goldmen Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne