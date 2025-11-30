Golenoise Salle modulable Sainte-Sigolène

Golenoise

Salle modulable Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 07:30:00

fin : 2025-11-30 14:00:00

Date(s) :

2025-11-30

5 parcours de randonnée 8 10 15 19 25 kms (dont 4 nouveaux parcours)

Ravitaillements le long des parcours.

.

Salle modulable Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 22 22 75

English :

5 hiking trails: 8 10 15 19 25 kms (including 4 new trails)

Refreshments along the routes.

German :

5 Wanderstrecken: 8 10 15 19 25 kms (darunter 4 neue Strecken)

Verpflegungsstellen entlang der Strecken.

Italiano :

5 percorsi a piedi: 8 10 15 19 25 km (compresi 4 nuovi percorsi)

Punti di ristoro lungo i percorsi.

Espanol :

5 rutas de senderismo: 8 10 15 19 25 kms (incluyendo 4 nuevas rutas)

Puntos de avituallamiento a lo largo de las rutas.

L’événement Golenoise Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron