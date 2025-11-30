Golenoise Salle modulable Sainte-Sigolène
Golenoise Salle modulable Sainte-Sigolène dimanche 30 novembre 2025.
Golenoise
Salle modulable Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 07:30:00
fin : 2025-11-30 14:00:00
Date(s) :
2025-11-30
5 parcours de randonnée 8 10 15 19 25 kms (dont 4 nouveaux parcours)
Ravitaillements le long des parcours.
.
Salle modulable Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 22 22 75
English :
5 hiking trails: 8 10 15 19 25 kms (including 4 new trails)
Refreshments along the routes.
German :
5 Wanderstrecken: 8 10 15 19 25 kms (darunter 4 neue Strecken)
Verpflegungsstellen entlang der Strecken.
Italiano :
5 percorsi a piedi: 8 10 15 19 25 km (compresi 4 nuovi percorsi)
Punti di ristoro lungo i percorsi.
Espanol :
5 rutas de senderismo: 8 10 15 19 25 kms (incluyendo 4 nuevas rutas)
Puntos de avituallamiento a lo largo de las rutas.
L’événement Golenoise Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron