Golf 35e Lacoste Ladies Open de France Deauville

Golf 35e Lacoste Ladies Open de France Deauville jeudi 25 septembre 2025.

Golf 35e Lacoste Ladies Open de France

Golf Barriere Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-25

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-25

Les meilleures golfeuses européennes reviennent à Deauville pour mesurer leurs swings sur les fairways du parcours Diane Barrière du Golf Barrière Deauville.

Les meilleures golfeuses européennes reviennent à Deauville pour mesurer leurs swings sur les fairways du Golf Barrière Deauville.

Le Lacoste Ladies Open de France fait partie du circuit professionnel européen féminin Ladies European Tour, auquel elle est inscrite depuis sa première édition en 1987. Pour cette 35e édition, le tournoi accueillera 96 des meilleures golfeuses européennes sur le parcours Diane Barrière, un terrain d’expression de grande qualité et un cadre unique offert aux spectateurs. .

Golf Barriere Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Golf 35e Lacoste Ladies Open de France

Europe’s finest women golfers return to Deauville to test their swings on the fairways of the Diane Barrière course at Golf Barrière Deauville.

German : Golf 35e Lacoste Ladies Open de France

Die besten europäischen Golferinnen kehren nach Deauville zurück, um ihre Schwünge auf den Fairways des Diane-Barrière-Parcours im Golf Barrière Deauville zu messen.

Italiano :

Le migliori golfiste d’Europa tornano a Deauville per testare i loro swing sui fairway del campo Diane Barrière del Golf Barrière Deauville.

Espanol :

Las mejores golfistas europeas vuelven a Deauville para poner a prueba sus golpes en las calles del campo Diane Barrière del Golf Barrière Deauville.

L’événement Golf 35e Lacoste Ladies Open de France Deauville a été mis à jour le 2025-07-29 par OT SPL Deauville