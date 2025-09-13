Golf de Wimereux Initiations gratuites Wimereux

Golf de Wimereux Initiations gratuites

Rue François Mitterrand Wimereux Pas-de-Calais

Le moment d’essayer ou de faire essayer le golf à vos proches !

Après un appel ou un mail au secrétariat afin de vous inscrire, partez pour deux heures d’initiation avec l’un de nos deux pros. Le matériel vous est prêté !

Avec 33 dates prévues jusqu’à la fin de l’année, il n’y a pas d’excuses pour ne pas s’y mettre !

On vous attend nombreux, n’hésitez pas à diffuser ce calendrier à votre famille, amis, collègues !

À bientôt au golf de Wimereux

Inscriptions: 03.21.32.43.20 / accueil@golf-wimereux.com .

