Golf de Wimereux Initiations gratuites Wimereux
Golf de Wimereux Initiations gratuites Wimereux samedi 13 septembre 2025.
Golf de Wimereux Initiations gratuites
Rue François Mitterrand Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le moment d’essayer ou de faire essayer le golf à vos proches !
Après un appel ou un mail au secrétariat afin de vous inscrire, partez pour deux heures d’initiation avec l’un de nos deux pros. Le matériel vous est prêté !
Avec 33 dates prévues jusqu’à la fin de l’année, il n’y a pas d’excuses pour ne pas s’y mettre !
On vous attend nombreux, n’hésitez pas à diffuser ce calendrier à votre famille, amis, collègues !
À bientôt au golf de Wimereux
Inscriptions: 03.21.32.43.20 / accueil@golf-wimereux.com .
Rue François Mitterrand Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 43 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Golf de Wimereux Initiations gratuites Wimereux a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale