Golf Découverte au Golf de Servanes Route de Servanes Mouriès

Golf Découverte au Golf de Servanes

Du 13/09 au 19/10/2025.

Créneaux disponibles à consulter sur la billetterie en ligne.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-19

Participez aux Ateliers Golf Découverte au Golf de Servanes à Mouriès, du 13 septembre au 19 octobre 2025 !Adultes

Envie d’une activité en pleine nature ? Essayez le golf !

Une expérience unique en Provence 2 heures immersives au cœur des Alpilles, entre oliviers centenaires, garrigue parfumée et lumière provençale.



• 1h d’initiation au golf avec un enseignant passionné matériel et balles fournis, pour tester vos premiers swings en toute convivialité.

• 1h de découverte commentée du parcours en voiturette électrique biodiversité, zones de jeu, pratiques écoresponsables.

• Un cocktail convivial pour terminer ce moment de partage et de détente.



Accessible à tous les adultes, aucune expérience requise.



Plus d’informations et inscriptions auprès du Golf de Servanes.

Réservation et créneaux disponibles en ligne sur la billetterie Billetweb. .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the Golf Discovery Workshops at the Servanes Golf Club in Mouriès, from 13 September to 19 October 2025!

German :

Nehmen Sie vom 13. September bis zum 19. Oktober 2025 an den Golf-Schnupperkursen im Golfclub Servanes in Mouriès teil!

Italiano :

Partecipate ai laboratori di scoperta del golf al Golf de Servanes a Mouriès, dal 13 settembre al 19 ottobre 2025!

Espanol :

Participe en los Talleres de Descubrimiento del Golf en el Golf de Servanes, en Mouriès, del 13 de septiembre al 19 de octubre de 2025

