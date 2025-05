Golf Initiations gratuites – BREVILLE SUR MER Bréville-sur-Mer, 31 mai 2025 15:30, Bréville-sur-Mer.

Manche

Golf Initiations gratuites BREVILLE SUR MER 1 Impasse des Dunes Bréville-sur-Mer Manche

Début : 2025-05-31 15:30:00

fin : 2025-05-31 17:00:00

2025-05-31

Découvrez le golf lors de nos initiations gratuites au Golf de Granville !

Du mois de mai à octobre, rejoignez-nous pour une expérience unique et conviviale. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, nos séances sont ouvertes à tous.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver dès maintenant par email à contact@golfdegranville.com ou par téléphone au 02.33.50.23.06.

Ne manquez pas cette occasion de vous initier à ce sport passionnant !

31 Mai, 28 Juin, 12 Juillet, 16 Août, 27 Septembre, 18 Octobre 2025.

de 15h30 à 17h.

BREVILLE SUR MER 1 Impasse des Dunes

Bréville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 23 06 contact@golfdegranville.com

English : Golf Initiations gratuites

Discover golf with our free introductory courses at Golf de Granville!

From May to October, join us for a unique and friendly experience. Whether you’re a beginner or just curious, our sessions are open to all.

Places are limited, so book now by email at contact@golfdegranville.com or by phone on 02.33.50.23.06.

Don’t miss this opportunity to learn this exciting sport!

Dates

may 31, June 28, July 12, August 16, September 27, October 18, 2025.

Times

from 3:30pm to 5pm.

German :

Entdecken Sie den Golfsport bei unseren kostenlosen Einführungen im Golf de Granville!

Von Mai bis Oktober können Sie mit uns eine einzigartige und gesellige Erfahrung machen. Ob Sie Anfänger oder einfach nur neugierig sind, unsere Sitzungen sind für alle offen.

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir Sie, schon jetzt per E-Mail an contact@golfdegranville.com oder telefonisch unter 02.33.50.23.06 zu reservieren.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und lernen Sie diesen spannenden Sport kennen!

Daten:

31. Mai, 28. Juni, 12. Juli, 16. August, 27. September, 18. Oktober 2025.

Zeitpläne:

15.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Italiano :

Scoprite il golf durante i nostri corsi introduttivi gratuiti al Golf de Granville!

Da maggio a ottobre, unitevi a noi per un’esperienza unica e amichevole. Che siate principianti o semplicemente curiosi, le nostre sessioni sono aperte a tutti.

I posti sono limitati, quindi prenotate subito inviando un’e-mail a contact@golfdegranville.com o telefonando al numero 02.33.50.23.06.

Non perdete l’occasione di cimentarvi in questo emozionante sport!

Date

31 maggio, 28 giugno, 12 luglio, 16 agosto, 27 settembre, 18 ottobre 2025.

Orari

dalle 15.30 alle 17.00.

Espanol :

Descubra el golf en nuestros cursos gratuitos de iniciación en el Golf de Granville

De mayo a octubre, únase a nosotros para vivir una experiencia única y agradable. Ya sea principiante o simple curioso, nuestras sesiones están abiertas a todos.

Las plazas son limitadas, así que reserve ahora enviando un correo electrónico a contact@golfdegranville.com o llamando al 02.33.50.23.06.

No pierdas la oportunidad de probar este apasionante deporte

Fechas

31 de mayo, 28 de junio, 12 de julio, 16 de agosto, 27 de septiembre y 18 de octubre de 2025.

Horarios

de 15h30 a 17h00.

