[Golf] Initiations gratuites Golf de Dieppe Normandie Dieppe

[Golf] Initiations gratuites Golf de Dieppe Normandie Dieppe samedi 13 septembre 2025.

[Golf] Initiations gratuites

Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-27 15:30:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27

Envie de tester une activité originale en plein air ?

Venez découvrir le golf gratuitement au Golf de Dieppe, dans un cadre naturel exceptionnel, grâce à l’opération Tous au Golf ! Que vous soyez en famille ou entre amis, c’est l’occasion parfaite de vous initier à ce sport élégant, sans pression et dans la bonne humeur.

‍ Encadrement professionnel assuré

Nos pros Marco et Lucas vous accompagnent avec pédagogie et enthousiasme. Le matériel est fourni, il ne vous reste qu’à venir avec votre curiosité et votre envie de vous amuser !

Dernières initiations gratuites de l’année Septembre

Avec Lucas

• Samedis 6, 13, 20 et 27 → de 14h à 15h30

Avec Marco

• Samedis 13 et 27 → de 15h à 16h30

Réservez vite votre créneau au 02 35 84 25 05 Les places sont limitées, ne manquez pas cette belle opportunité de vous évader et de découvrir une nouvelle passion ! .

Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 05 contact@dieppe.golf

English : [Golf] Initiations gratuites

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Golf] Initiations gratuites Dieppe a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie