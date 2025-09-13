[Golf] Initiations gratuites Golf de Dieppe Normandie Dieppe
Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-27 15:30:00
2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27
Envie de tester une activité originale en plein air ?
Venez découvrir le golf gratuitement au Golf de Dieppe, dans un cadre naturel exceptionnel, grâce à l’opération Tous au Golf ! Que vous soyez en famille ou entre amis, c’est l’occasion parfaite de vous initier à ce sport élégant, sans pression et dans la bonne humeur.
Encadrement professionnel assuré
Nos pros Marco et Lucas vous accompagnent avec pédagogie et enthousiasme. Le matériel est fourni, il ne vous reste qu’à venir avec votre curiosité et votre envie de vous amuser !
Dernières initiations gratuites de l’année Septembre
Avec Lucas
• Samedis 6, 13, 20 et 27 → de 14h à 15h30
Avec Marco
• Samedis 13 et 27 → de 15h à 16h30
Réservez vite votre créneau au 02 35 84 25 05 Les places sont limitées, ne manquez pas cette belle opportunité de vous évader et de découvrir une nouvelle passion ! .
Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 05 contact@dieppe.golf
