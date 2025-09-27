Golf pocket 2025 setclub GOLF D AIX EN PROVENCE SET CLUB Aix-en-Provence

Golf pocket 2025 setclub GOLF D AIX EN PROVENCE SET CLUB Aix-en-Provence samedi 27 septembre 2025.

Golf pocket 2025 setclub

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 19h. GOLF D AIX EN PROVENCE SET CLUB CHEMIN DE GRANET Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Compétition de golf ouverte aux joueurs amateurs licenciés FFG ayant fait enregistrer par leur club leur certificat médical de non contre –indication à

la pratique du golf en compétition.

Le Choix sera donné aux participants de jouer 1 ou 2 jours (seul le meilleur score des 2 jours sera retenu pour les participants des 2 journées constituant la même équipe de 2 joueurs)



● Compétition adultes et juniors. Cette compétition aura lieu sur 1 parcours Sur le parcours 18 trous. Départs échelonnés le 27 et le 28 septembre selon les recommandations de la FFG. Formule de jeu SCRAMBLE A 2



● Séries Série Messieurs de 0,1 à NC départ jaune / Série Dames de 0,1 à NC départ rouge



● Deux concours de précision mixte sur les trous n°12 et 17. Parties établis par le GOLF AIX EN PROVENCE SET CLUB.



La remise des prix aura lieu le 28 septembre . La présence personnelle est obligatoire pour recevoir son prix.

● Prix spéciaux Un tirage au sort sera effectué pour les participants de la compétition. Les vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus pour le gros lot . Les absents en seront exclus.

● Un concours d’approche gratuit avec une 2 balles mousse sera organisé à partir de 16h00 pour les participants de la compétition. Les vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus pour le lot . Les absents en seront exclus.

● Un concours de putting gratuit avec 1 balle sera organisé à partir de 16h00 pour les participants de la compétition. Les vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus pour le lot .Les absents en seront exclus. .

GOLF D AIX EN PROVENCE SET CLUB CHEMIN DE GRANET Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 20 50 47 contact@golf-pocket.fr

English :

Golf competition open to FFG-licensed amateur players who have had their club register their medical certificate stating that they are not contraindicated in the practice of golf

the practice of golf in competition.

German :

Ein Golfwettbewerb für Amateurgolfer mit einer FFG-Lizenz, die von ihrem Club ein ärztliches Attest erhalten haben, dass sie nicht gegen die Teilnahme an einem Golfwettbewerb sind

für die Ausübung des Golfsports als Wettkampf.

Italiano :

Questa gara di golf è aperta ai giocatori dilettanti con licenza FFG che hanno fatto registrare dal proprio club il certificato medico che attesta che non hanno controindicazioni alla pratica del golf in gara

la pratica del golf in competizione.

Espanol :

Esta competición de golf está abierta a los jugadores aficionados con licencia FFG que hayan hecho registrar en su club su certificado médico en el que conste que no están contraindicados en la práctica del golf en competición

la práctica del golf en competición.

L’événement Golf pocket 2025 setclub Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence