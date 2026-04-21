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Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure

Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure

Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Place William Sharp

Adresse : Golf de la Nivelle

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ciboure

Golf Prix du Rotary

Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Prix au profit des associations Cheval Bleu et Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.
Scramble à 2 sans limite d’index   .

Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 18 99 

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English : Golf Prix du Rotary

L’événement Golf Prix du Rotary Ciboure a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque

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