Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure

Ciboure

Golf Prix du Rotary

Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Prix au profit des associations Cheval Bleu et Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.

Scramble à 2 sans limite d’index .

Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 18 99

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English : Golf Prix du Rotary

L’événement Golf Prix du Rotary Ciboure a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque