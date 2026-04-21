Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure
Golf Prix du Rotary Place William Sharp Ciboure dimanche 17 mai 2026.
Ciboure
Golf Prix du Rotary
Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Prix au profit des associations Cheval Bleu et Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.
Scramble à 2 sans limite d’index .
Place William Sharp Golf de la Nivelle Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 18 99
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English : Golf Prix du Rotary
L’événement Golf Prix du Rotary Ciboure a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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