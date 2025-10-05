Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre

Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre dimanche 5 octobre 2025.

Golfez contre la SLA 7ème édition

avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Droit de jeu 12€

Green Fee extérieur 25€

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Ne manquez pas la 7e édition de notre événement caritatif « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » au golf de Montendre !

avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com

English :

Don’t miss the 7th edition of our charity event « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » at the Montendre golf course!

German :

Verpassen Sie nicht die 7. Ausgabe unserer Wohltätigkeitsveranstaltung « Golfen gegen ALS (Charcot-Krankheit) » auf dem Golfplatz von Montendre!

Italiano :

Non perdete la settima edizione del nostro evento di beneficenza « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » sul campo da golf di Montendre!

Espanol :

No se pierda la 7ª edición de nuestro evento benéfico « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » en el campo de golf de Montendre

L’événement Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre a été mis à jour le 2025-09-20 par Offices de Tourisme de Jonzac