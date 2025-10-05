Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre
Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre dimanche 5 octobre 2025.
Golfez contre la SLA 7ème édition
avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
Droit de jeu 12€
Green Fee extérieur 25€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Ne manquez pas la 7e édition de notre événement caritatif « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » au golf de Montendre !
avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com
English :
Don’t miss the 7th edition of our charity event « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » at the Montendre golf course!
German :
Verpassen Sie nicht die 7. Ausgabe unserer Wohltätigkeitsveranstaltung « Golfen gegen ALS (Charcot-Krankheit) » auf dem Golfplatz von Montendre!
Italiano :
Non perdete la settima edizione del nostro evento di beneficenza « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » sul campo da golf di Montendre!
Espanol :
No se pierda la 7ª edición de nuestro evento benéfico « Golfez contre la SLA (maladie de Charcot) » en el campo de golf de Montendre
L’événement Golfez contre la SLA 7ème édition Montendre a été mis à jour le 2025-09-20 par Offices de Tourisme de Jonzac