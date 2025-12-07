Golfython 2025 Montendre
Golfython 2025 Montendre dimanche 7 décembre 2025.
Golfython 2025
avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Une occasion unique de jouer au golf tout en soutenant une noble cause.
avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com
English :
A unique opportunity to play golf while supporting a worthy cause.
German :
Eine einzigartige Gelegenheit, Golf zu spielen und gleichzeitig einen edlen Zweck zu unterstützen.
Italiano :
Un’opportunità unica di giocare a golf sostenendo una causa meritevole.
Espanol :
Una oportunidad única para jugar al golf y apoyar al mismo tiempo una buena causa.
