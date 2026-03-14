Goliath La Station Châtellerault
Goliath La Station Châtellerault samedi 11 avril 2026.
Goliath
La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
.
La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goliath
L’événement Goliath Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne