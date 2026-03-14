Goliath La Station Châtellerault

Goliath

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

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La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

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English : Goliath

L’événement Goliath Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne