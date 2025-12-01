Goliath Cormery

Goliath Cormery samedi 13 décembre 2025.

Goliath

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:40:00

Date(s) :

2025-12-13

Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels, qui compose ensemble.

Guidés par une approche intuitive et une culture musicale multiple, les rythmes et les couleurs offrent un écrin où la poésie du groupe vient prendre corps.

Dans une écriture contemporaine, ils abordent des sujets qu’ils ont à cœur de partager la norme, la mort, l’amour, les désirs ou encore la folie.

Parfois durs ou poignants, ils témoignent d’une parole intime, d’un regard sans raccourci sur l’humain, ses failles et ses forces en considérant ses paradoxes. 15 .

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

Goliath is a multi-talented French chanson trio who compose together.

Guided by an intuitive approach and a multi-faceted musical culture, they tackle subjects they are keen to share: the norm, death, love, desire and madness.

German :

Goliath ist ein französisches Chanson-Trio mit vielfältigen Talenten, das gemeinsam komponiert.

Geleitet von einem intuitiven Ansatz und einer vielfältigen musikalischen Kultur behandeln sie Themen, die ihnen am Herzen liegen: die Norm, der Tod, die Liebe, die Wünsche oder auch der Wahnsinn.

Italiano :

I Goliath sono un trio francese di chanson dai molteplici talenti che compongono insieme.

Guidati da un approccio intuitivo e da un’ampia cultura musicale, affrontano temi che desiderano condividere: la norma, la morte, l’amore, il desiderio e la follia.

Espanol :

Goliath es un trío francés de chanson de múltiples talentos que componen juntos.

Guiados por un enfoque intuitivo y una amplia cultura musical, abordan temas que tienen ganas de compartir: la norma, la muerte, el amor, el deseo y la locura.

