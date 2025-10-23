Goliath, Germaine et moi Nilvange

Goliath, Germaine et moi Nilvange jeudi 23 octobre 2025.

Goliath, Germaine et moi

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Goliath, Germaine et moi

Germaine a été de tous les combats. A 90 ans, je la retrouve alors qu’elle est l’égérie de la lutte qui veut empêcher une autoroute de 28 kms qui passerait au milieu la forêt de son village. Après cette dernière bataille, elle cherche à insuffler son énergie combative aux plus jeunes Avant tout, créatrice d’images, je poursuis le portrait de Germaine et celui d’un pays passé au grill dans une ambiance de fin du monde… Quand, en mars 2020, arrive le covid 19…

Goliath, Germaine et moi est un documentaire alsacien qui retrace sur les vingt dernières années la corruption grandissante qui influence la politique, à travers plusieurs affaires dont celle du covid, vue par une grand-mère militante qui incarne la convergence des luttes, et sa petite fille spirituelle qui tente de reprendre le flambeau de la lutte, celui du nouveau monde… À partir de la vocation militante de Germaine, le film évoque le passage de flambeau des luttes au moment du covid, après un cheminement commun contre une autoroute et avec les Gilets Jaunes, et pose la réflexion sur les différentes formes que peut prendre la résistance ou la façon de se positionner face à Goliath dans cette nouvelle ère post-covid.

En parlant de réinvention du monde, le film crée des ponts avec d’autres mouvements de résistance et cherche à rendre palpable la force souterraine des idéaux d‘un peuple, qui se met à croire dans un réenchante ment possible de ce monde trop souvent présenté sans avenir..Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

Goliath, Germaine and I

Germaine has been part of every battle. At the age of 90, I meet her again when she is the muse of the struggle to prevent the construction of a 28 km freeway through the middle of her village forest. After this last battle, she seeks to pass on her fighting energy to the younger generation. Above all, as an image-maker, I continue to paint Germaine?s portrait and that of a country grilled in an atmosphere of the end of the world? When, in March 2020, the covid 19?

Goliath, Germaine and Me is an Alsatian documentary that traces the growing corruption that has influenced politics over the last twenty years, through several cases including that of covid, as seen through the eyes of a militant grandmother who embodies the convergence of struggles, and her spiritual granddaughter who is trying to take up the torch of struggle, that of the new world? Based on Germaine’s activist vocation, the film evokes the passing of the torch of struggles at the time of covid, after a common journey against a freeway and with the Gilets Jaunes, and poses the reflection on the different forms that resistance can take or how to position oneself against Goliath in this new post-covid era.

By talking about reinventing the world, the film builds bridges with other resistance movements and seeks to make palpable the subterranean force of the ideals of a people, who begin to believe in a possible re-enchantment of this world too often presented without a future…

German :

Goliath, Germaine und ich

Germaine hat an allen Kämpfen teilgenommen. Im Alter von 90 Jahren treffe ich sie wieder, als sie die Galionsfigur des Kampfes ist, der eine 28 km lange Autobahn verhindern will, die mitten durch den Wald ihres Dorfes führen würde. Nach diesem letzten Kampf versucht sie, ihre kämpferische Energie an die Jüngeren weiterzugeben. Als Bildschöpferin führe ich das Porträt von Germaine und das eines Landes fort, das in einer Endzeitstimmung gegrillt wird Als im März 2020 das Covid 19?

Goliath, Germaine und ich ist ein elsässischer Dokumentarfilm, der in den letzten zwanzig Jahren die wachsende Korruption, die die Politik beeinflusst, anhand mehrerer Fälle, darunter der des Covid, aus der Sicht einer militanten Großmutter, die die Konvergenz der Kämpfe verkörpert, und ihrer spirituellen Enkelin, die versucht, die Fackel des Kampfes, die der neuen Welt, wieder aufzunehmen, nachzeichnet Ausgehend von Germaines Berufung als Aktivistin erzählt der Film von der Fackelübergabe der Kämpfe zum Zeitpunkt des Covids, nach einem gemeinsamen Weg gegen eine Autobahn und mit den Gelbwesten, und stellt Überlegungen zu den verschiedenen Formen an, die der Widerstand annehmen kann oder wie man sich in der neuen Post-Covid-Ära gegenüber Goliath positionieren kann.

Indem er von der Neuerfindung der Welt spricht, schlägt der Film Brücken zu anderen Widerstandsbewegungen und versucht, die unterschwellige Kraft der Ideale eines Volkes greifbar zu machen, das an eine mögliche Wiederverzauberung dieser allzu oft als zukunftslos dargestellten Welt zu glauben beginnt.

Italiano :

Golia, Germaine e io

Germaine ha partecipato a tutte le battaglie. All’età di 90 anni, l’ho incontrata di nuovo quando è stata la protagonista della lotta per impedire la costruzione di un’autostrada di 28 km nel mezzo della foresta del suo villaggio. Dopo quest’ultima battaglia, cerca di trasmettere la sua energia combattiva alle nuove generazioni. Soprattutto, come creatore di immagini, continuo a dipingere il ritratto di Germaine e quello di un Paese grigliato in un’atmosfera da fine del mondo? Quando, nel marzo 2020, covid 19?

Golia, Germaine e io è un documentario alsaziano che ripercorre la crescente corruzione che ha influenzato la politica negli ultimi vent’anni, attraverso una serie di casi tra cui quello di covid, visto con gli occhi di una nonna militante che incarna la convergenza delle lotte, e della sua nipote spirituale che cerca di raccogliere la fiaccola della lotta, quella del nuovo mondo? Basato sulla vocazione di Germaine come attivista, il film evoca il passaggio della fiaccola della lotta al tempo della covid, dopo un viaggio comune contro un’autostrada e con i Gilets Jaunes, e pone la riflessione sulle diverse forme che la resistenza può assumere o su come posizionarsi contro Golia in questa nuova era post-covid.

Parlando di reinvenzione del mondo, il film getta ponti con altri movimenti di resistenza e cerca di rendere tangibile la forza sotterranea degli ideali di un popolo che comincia a credere in un possibile reincanto di questo mondo troppo spesso presentato come senza futuro…

Espanol :

Goliat, Germaine y yo

Germaine ha estado en todas las batallas. A los 90 años, volví a encontrarme con ella cuando era la cabeza visible de la lucha para impedir que se construyera una autopista de 28 km en medio del bosque de su pueblo. Tras esta última batalla, intenta transmitir su energía de luchadora a las nuevas generaciones. Sobre todo, como creador de imágenes, sigo pintando el retrato de Germaine y el de un país asado en un ambiente de fin del mundo… Cuando, en marzo de 2020, covid 19?

Goliat, Germaine y yo es un documental alsaciano que rastrea la creciente corrupción que ha influido en la política durante los últimos veinte años, a través de una serie de casos entre los que se incluye el covid, visto a través de los ojos de una abuela militante que encarna la convergencia de luchas, y de su nieta espiritual que intenta recoger la antorcha de la lucha, la del nuevo mundo? Basada en la vocación militante de Germaine, la película evoca el paso de la antorcha de la lucha en la época del covid, tras una jornada común contra una autopista y con los Gilets Jaunes, y plantea la reflexión sobre las diferentes formas que puede adoptar la resistencia o cómo posicionarse frente a Goliat en esta nueva era postcovid.

Al hablar de reinventar el mundo, la película tiende puentes con otros movimientos de resistencia y trata de hacer tangible la fuerza subterránea de los ideales de un pueblo que empieza a creer en un posible reencantamiento de este mundo que demasiado a menudo se presenta como sin futuro…

L’événement Goliath, Germaine et moi Nilvange a été mis à jour le 2025-10-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME