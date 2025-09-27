Goncert Gospel Eglise Ste Amélie Dun-les-Places
Goncert Gospel Eglise Ste Amélie Dun-les-Places samedi 27 septembre 2025.
Goncert Gospel
Eglise Ste Amélie Eglise Sainte Amélie Dun-les-Places Nièvre
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
2025-09-27
Le 27 septembre le groupe « Gospel for ever » en concert dans l’église Sainte Amélie, entrée libre, chapeau à la sortie, verre d’amitié offert par la Sésa de Dun les Places. .
Eglise Ste Amélie Eglise Sainte Amélie Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 62 05
