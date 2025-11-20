Gonzalo Bustos Ensemble Sillages Folks Le Quartz Brest

Gonzalo Bustos Ensemble Sillages Folks

Cette œuvre emblématique du compositeur italien qui aura marqué la musique du XXe siècle, inspirée par les sonorités populaires de différentes cultures, invite l’auditeur à un voyage émotionnel. Cette partition mêle habilement des influences classiques et des rythmes folk, tout en explorant des structures musicales novatrices. Aux côtés de cette pièce majeure, l’Ensemble Sillages poursuit son incursion dans les réécritures des musiques folkloriques, avec trois artistes d’aujourd’hui. La libanaise Dzovinar Mikirditsian et la franco-iranienne Farnaz Modarresifar, ainsi que le français Philippe Hurel.

PROGRAMME

Folk Songs de Luciano Berio pour flûte, clarinette, 2 percussions, harpe, alto, violoncelle, mezzosoprano

L’Horloger des songes de Dzovinar Mikirditsian pour flûte, alto, harpe

Création de Farnaz Modarresifar pour flûte, clarinette, 2 percussions, harpe, alto, violoncelle, mezzosoprano

Trois études pour Atlanta de Philippe Hurel pour flûte et percussions (étude 1 & étude 3)

Informations pratiques

A partir de 8 ans.

Durée 1h15.

Réservation conseillée. .

