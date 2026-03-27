Good Job! Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Good Job! Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 1 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Jeu vidéoFaites équipe en duo comme hommes ou femmes à tout faire dans une entreprise délirante pour devenir les nouveaux chefs ou cheffes.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=jeux-videos-_-floresca-guepin
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