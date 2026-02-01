Good Morning Quimperlé Aquapaq Quimperlé
Good Morning Quimperlé Aquapaq Quimperlé vendredi 13 février 2026.
Good Morning Quimperlé
Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 06:00:00
fin : 2026-02-13 08:15:00
Date(s) :
2026-02-13
Super évènement matinal qui vous donne la pêche au saut du lit ! Vendredi 13 février, à découvrir ou à refaire car vous adorez son ambiance.
Portes ouvertes dès 6h
Aquagym à 6h15
Longueurs de 6h à 8h15
petit déjeuner sucré salé en buffet juste après l’effort
moment convivial et bonne humeur assuré .
Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 07 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Good Morning Quimperlé
L’événement Good Morning Quimperlé Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS