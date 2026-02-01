Good Morning Quimperlé Aquapaq Quimperlé

Good Morning Quimperlé

Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 06:00:00

fin : 2026-02-13 08:15:00

Date(s) :

2026-02-13

Super évènement matinal qui vous donne la pêche au saut du lit ! Vendredi 13 février, à découvrir ou à refaire car vous adorez son ambiance.

Portes ouvertes dès 6h

Aquagym à 6h15

Longueurs de 6h à 8h15

petit déjeuner sucré salé en buffet juste après l’effort

moment convivial et bonne humeur assuré .

Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 07 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Good Morning Quimperlé

L’événement Good Morning Quimperlé Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS