Good Vibes Comedy Club Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot

Good Vibes Comedy Club Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 4 octobre 2025.

Good Vibes Comedy Club Soirée humour

Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Le Good Vibes Comedy Club revient pour sa troisième édition à Sainte-Livrade-sur-Lot !

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de rire !

Sur réservation.

Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13

English : Good Vibes Comedy Club Soirée humour

The Good Vibes Comedy Club is back for its third edition in Sainte-Livrade-sur-Lot!

We look forward to seeing you for another evening of laughter!

Reservations required.

German : Good Vibes Comedy Club Soirée humour

Der Good Vibes Comedy Club kehrt für seine dritte Ausgabe nach Sainte-Livrade-sur-Lot zurück!

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem neuen Abend des Lachens wiederzusehen!

Mit Reservierung.

Italiano :

Il Good Vibes Comedy Club torna per la sua terza edizione a Sainte-Livrade-sur-Lot!

Non vediamo l’ora di vedervi per un’altra serata di risate!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Good Vibes Comedy Club Soirée humour

El Club de la Comedia Good Vibes celebra su tercera edición en Sainte-Livrade-sur-Lot

Estamos impacientes por verle en otra noche de risas

Reserva obligatoria.

