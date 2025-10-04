Good Vibes Comedy Club Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot
Good Vibes Comedy Club Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 4 octobre 2025.
Good Vibes Comedy Club Soirée humour
Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Le Good Vibes Comedy Club revient pour sa troisième édition à Sainte-Livrade-sur-Lot !
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de rire !
Sur réservation.
Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 30 13
English : Good Vibes Comedy Club Soirée humour
The Good Vibes Comedy Club is back for its third edition in Sainte-Livrade-sur-Lot!
We look forward to seeing you for another evening of laughter!
Reservations required.
German : Good Vibes Comedy Club Soirée humour
Der Good Vibes Comedy Club kehrt für seine dritte Ausgabe nach Sainte-Livrade-sur-Lot zurück!
Wir freuen uns darauf, Sie an diesem neuen Abend des Lachens wiederzusehen!
Mit Reservierung.
Italiano :
Il Good Vibes Comedy Club torna per la sua terza edizione a Sainte-Livrade-sur-Lot!
Non vediamo l’ora di vedervi per un’altra serata di risate!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Good Vibes Comedy Club Soirée humour
El Club de la Comedia Good Vibes celebra su tercera edición en Sainte-Livrade-sur-Lot
Estamos impacientes por verle en otra noche de risas
Reserva obligatoria.
L’événement Good Vibes Comedy Club Soirée humour Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot