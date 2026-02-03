Goodbye persil Pré du Roy Pertuis

Goodbye persil

Vendredi 19 juin 2026 de 20h à 21h.

Samedi 20 juin 2026 de 18h15 à 19h15. Pré du Roy 419 Rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Un road-trip sur 50 mètres.

Alerte ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés au volant d’une Twingo, aux abords du terrain de jeux. Il semblerait que ces deux suspects soient frères et que leur mission dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer.Goodbye Persil est un spectacle de rue gestuel et comique, une histoire sans parole bourrée de surprises, un James Bond avec Gaston Lagaffe. C’est drôle et touchant…



Cie l’arbre à vache humour visuel, théâtre gestuel sans parole .

Pré du Roy 419 Rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

A 50-metre road-trip.

L’événement Goodbye persil Pertuis a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Pertuis