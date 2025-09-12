Google Ateliers Numériques : Comment maximiser vos chances en entretien d’embauche grâce à l’IA Agence RENNES EST Rennes

Google Ateliers Numériques : Comment maximiser vos chances en entretien d’embauche grâce à l’IA Agence RENNES EST Rennes vendredi 12 septembre 2025.

Google Ateliers Numériques : Comment maximiser vos chances en entretien d’embauche grâce à l’IA Agence RENNES EST Rennes Vendredi 12 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Participez à un événement en deux temps animé par Google Ateliers Numériques ! Cet évènement vous propose une approche complète et innovante pour préparer vos entretiens. Vous découvrirez d’abord comm

Participez à un événement en deux temps animé par Google Ateliers Numériques ! Cet évènement vous propose une approche complète et innovante pour préparer vos entretiens. Vous découvrirez d’abord comment bâtir un argumentaire percutant et éviter les erreurs classiques pour faire une excellente impression. Puis, vous apprendrez à utiliser l’intelligence artificielle pour vous entraîner de manière concrète, simuler des entretiens et affiner vos réponses. Cet évènement combine le meilleur des strat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-12T11:45:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/479623

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine