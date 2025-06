Google Ateliers Numériques : Concepts fondamentaux de l’IA et bases du prompting- Niveau 1 – Agence RENNES EST Rennes 17 juillet 2025

Google Ateliers Numériques : Concepts fondamentaux de l’IA et bases du prompting- Niveau 1 Agence RENNES EST Rennes Jeudi 17 juillet, 10h00

Participez à un événement en deux temps animé par Google Ateliers Numériques ! L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien. Cette conférence vous permettra d…

Participez à un événement en deux temps animé par Google Ateliers Numériques ! L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien. Cette conférence vous permettra de découvrir les notions de base de l’IA et comment elle peut être utilisée pour simplifier certaines tâches. Vous apprendrez comment l’IA fonctionne, quelles sont ses principales applications, et comment elle peut vous aider à mieux organiser vos projets. L’atelier qui suivra propose d’apprendre les bases du prompting.

Un webinaire pour vous guider : « Quels sont les concepts fondamentaux de l’IA ? » (Niveau 1)Un workshop pour passer à la pratique : « Apprendre les bases du prompting » (Niveau 1)Un temps d’échange pour toutes vos questions.ATTENTION : Préparez votre matériel ! Pour participer pleinement à l’atelier, assurez-vous d’avoir un appareil informatique (téléphone, tablette ou ordinateur) à portée de main pour les manipulations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T11:45:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine