GOOLFY FÊTE HALLOWEEN Montpellier

GOOLFY FÊTE HALLOWEEN Montpellier vendredi 31 octobre 2025.

GOOLFY FÊTE HALLOWEEN

34 Rue du Mas Saint Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween, la fête loufoque et macabre que l’on préfère à Goolfy !

Cette année, on vous a concocté un programme aux petits oignons, pour vous faire pleurer de peur et mourir de rire

Halloween, la fête loufoque et macabre que l’on préfère à Goolfy !

Cette année, on vous a concocté un programme aux petits oignons, pour vous faire pleurer de peur et mourir de rire

Préparez votre plus beau déguisement pour cette occasion si spéciale ! Voici notre programme du vendredi 31 octobre

À partir de 16h30 Stand de Maquillage animé par Sophie Harmonie Crea’Tech. Votre maquillage fluorescent spécial Halloween à seulement 5€ ! (paiement sur place en espèces uniquement)

De 18h30 à 21h30 Parcours Maudit. Des défis drôles et stupides à réaliser pendant votre partie de Minigolf. Récompenses en bonbons pour vous étouffer de rire

À 21h30 Concours de Déguisements avec récompenses pour les plus beaux costumes. Défilé en musique dans la grande salle, vote, et remise des cadeaux par l’équipe Goolfy !

Pensez déjà à votre déguisement, nous élirons 3 gagnants

1️⃣ Le déguisement le plus “Halloween UV”

2️⃣ Le déguisement le plus drôle

3️⃣ Le déguisement le plus effrayant

Notre équipe de terreur, composée de créatures malfaisantes, a hâte de vous accueillir et de partager avec vous cette soirée sous le signe du maléfice.

Macabrement vôtre ! .

34 Rue du Mas Saint Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 49 07 11 11

English :

Halloween, Goolfy’s favorite zany, macabre holiday!

This year, we’ve put together a program to make you cry with fear and die of laughter

German :

Halloween ist das verrückte und makabre Fest, das wir bei Goolfy am liebsten feiern!

Dieses Jahr haben wir ein Programm zusammengestellt, das Sie vor Angst weinen und vor Lachen sterben lässt

Italiano :

Halloween, la festa bizzarra e macabra che è la nostra preferita a Goolfy!

Quest’anno abbiamo messo insieme un programma che vi farà piangere di paura e morire dalle risate

Espanol :

Halloween, la fiesta alocada y macabra que más nos gusta en Goolfy

Este año hemos preparado un programa que te hará llorar de miedo y morir de risa

L’événement GOOLFY FÊTE HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT MONTPELLIER