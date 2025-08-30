Goran Bregović et l’Orchestre des Mariages et des Enterrements Le Pin Galant Mérignac

Goran Bregović et l’Orchestre des Mariages et des Enterrements Mardi 24 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 €

Début : 2026-03-24T20:30:00 – 2026-03-24T22:00:00

Fin : 2026-03-24T20:30:00 – 2026-03-24T22:00:00

La tournée de Goran Bregović en France est toujours très attendue par ses fans ! Ses compositions, identifiables dès leur première écoute, s’adressent à toutes et à tous sans distinction !

Au cours de ces cinquante dernières années, Goran Bregović fait partie des rares musiciens qui ont réussi à développer un art qui combine de manière cohérente une grande variété de styles et de techniques sans perdre son identité. Son style musical est un mélange éclectique de musique traditionnelle des Balkans, de musique classique et de rock.

La scène reste le centre de sa vie ! Ainsi, depuis plus de 25 ans, il sillonne toutes les scènes du monde avec ses cuivres gitans et les voix Bulgares de son Orchestre des Mariages et des Enterrements.

Un concert généreux, plein d’énergie et de liberté, auquel nul ne peut résister. Une soirée exceptionnelle en perspective !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac

Nebojsa Babic