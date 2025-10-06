GORAN BREGOVIC – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix
GORAN BREGOVIC Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.
COLISEE ROUBAIX – TR. PUBLIC PRÉSENTE : GORAN BREGOVICVéritable ambassadeur de la musique des Balkans, Goran Bregovic revient sur la scène du Colisée, accompagné deson Orchestre des Mariages et des Enterrements, pour un concert haut en couleur, vibrant et festif.
LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59