GORAN BREGOVIC – LE MeM – RENNES Rennes

GORAN BREGOVIC Début : 2026-03-15 à 20:00. Tarif : – euros.

CARTEL CONCERTS PRÉSENTE : GORAN BREGOVICDe Kalashnikov à Bella Ciao en passant par l’iconique « Edelerzi » (BO du film Le Temps des Gitans), Goran Bregovic, rock star des Balkans est devenu en 3 décennies une star incontournable de la scène musicale world. Sur scène, avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, il offre un concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté à laquelle nul ne peut résister…Pour la sortie de son nouvel album début 2026, il se produira notamment le 23 mars 2026 à Nantes pour un grand concert avec son orchestre dans le cadre de sa tournée !Réservations PMR sav@cartelconcerts.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35