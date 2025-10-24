Goran Bregovic : Wedding and Funeral Orchestra Cité des Congrès Nantes

Goran Bregovic : Wedding and Funeral Orchestra Cité des Congrès Nantes lundi 23 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 65 € 35 € à 65 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/goran-bregovic-wedding-and-funeral-orchestra.html Tout public

Concert De « Kalashnikov » à « Bella Ciao », en passant par l’iconique « Ederlezi » (BO du film « Le Temps des Gitans »), Goran Bregovic, rock star des Balkans, est devenu en 3 décennies une star incontournable de la scène musicale world. Sur scène, avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, il offre un concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté à laquelle nul ne peut résister… Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/goran-bregovic-wedding-and-funeral-orchestra.html