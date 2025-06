Gornac en fête Esplanade Fongrave Gornac 4 juillet 2025 09:30

Gironde

Gornac en fête Esplanade Fongrave D228 Gornac Gironde

Début : 2025-07-04 09:30:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

Gornac se met en fête début juillet avec de nombreuses animations proposées. Les festivités débutent le vendredi soir avec une soirée champêtre où vous pourrez déguster tapas et planches apéritives, tout en profitant de la musique du duo DJ M & Y sound. Le samedi matin, dès 9 h, rendez-vous pour une randonnée vélo de 7km, puis à 9h30 pour une randonnée pédestre, de 7 km aussi. Repas sur place le midi. Et pur terminer la journée, un concert de rock sera proposé à 19 h, esplanade Fongrave. Pour le repas, ce sera moules-frites ou magret-frites (sur réservation avant le 1er juillet). Le DJ Yann Khay vous divertira jusqu’à 2 h du matin, avec un petit intermède à 23 h pour le tir du feu d’artifice. L’ensemble des animations se déroulera sur l’esplanade Fongrave, elles sont ouvertes à tous et gratuites. .

