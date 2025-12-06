Gorron fait son Téléthon Impasse du pavé Gorron
Gorron fait son Téléthon Impasse du pavé Gorron samedi 6 décembre 2025.
Gorron fait son Téléthon
Impasse du pavé Boulodrome du Pavé Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Gorron fait son téléthon, les associations sportives de Gorron se mobilisent pour vous proposer un après-midi de pétanque, de randonnées, de jeux…
Le samedi 6 décembre, les associations sportives de Gorron se mobilisent pour vous proposer un après-midi de pétanque, de randonnées, de jeux… L’intégralité des recettes de cet événement sera reversée au Téléthon.
– Gorron Pétanque et la Retraite Sportive proposent une rencontre amicale de pétanque, ouverte à tous.
– La Retraite Sportive vous invite à une randonnée pédestre.
– Le Guidon Gorronnais vous convie à une randonnée cycliste.
Ceux qui le souhaitent pourront également venir au boulodrome avec leurs jeux, de cartes et autres. Une place leur sera réservée.
Ouvert à tous. Une participation libre sera demandée pour toutes ces animations
Buvette et vin chaud sur place. .
Impasse du pavé Boulodrome du Pavé Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 50
English :
Gorron’s telethon: Gorron’s sports associations are getting together to offer an afternoon of pétanque, hiking, games…
German :
Gorron macht seinen Telethon, die Sportvereine von Gorron mobilisieren sich, um Ihnen einen Nachmittag mit Pétanque, Wanderungen, Spielen… zu bieten.
Italiano :
Gorron organizza il suo Telethon e le associazioni sportive di Gorron si riuniscono per offrirvi un pomeriggio di bocce, passeggiate, giochi…
Espanol :
Gorron celebra su telemaratón, y las asociaciones deportivas de Gorron se reúnen para ofrecerle una tarde de petanca, paseos, juegos…
L’événement Gorron fait son Téléthon Gorron a été mis à jour le 2025-10-29 par Bocage Mayennais Tourisme