Gorron fait son Téléthon Impasse du pavé Gorron

Gorron fait son Téléthon

Impasse du pavé Boulodrome du Pavé Gorron Mayenne

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le samedi 6 décembre, les associations sportives de Gorron se mobilisent pour vous proposer un après-midi de pétanque, de randonnées, de jeux… L’intégralité des recettes de cet événement sera reversée au Téléthon.

– Gorron Pétanque et la Retraite Sportive proposent une rencontre amicale de pétanque, ouverte à tous.

– La Retraite Sportive vous invite à une randonnée pédestre.

– Le Guidon Gorronnais vous convie à une randonnée cycliste.

Ceux qui le souhaitent pourront également venir au boulodrome avec leurs jeux, de cartes et autres. Une place leur sera réservée.

Ouvert à tous. Une participation libre sera demandée pour toutes ces animations

Buvette et vin chaud sur place. .

Impasse du pavé Boulodrome du Pavé Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 50

English :

Gorron’s telethon: Gorron’s sports associations are getting together to offer an afternoon of pétanque, hiking, games…

German :

Gorron macht seinen Telethon, die Sportvereine von Gorron mobilisieren sich, um Ihnen einen Nachmittag mit Pétanque, Wanderungen, Spielen… zu bieten.

Italiano :

Gorron organizza il suo Telethon e le associazioni sportive di Gorron si riuniscono per offrirvi un pomeriggio di bocce, passeggiate, giochi…

Espanol :

Gorron celebra su telemaratón, y las asociaciones deportivas de Gorron se reúnen para ofrecerle una tarde de petanca, paseos, juegos…

