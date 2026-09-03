Gorron Rose Parc de loisirs de la Colmont Gorron

dimanche 4 octobre 2026 · Parc de loisirs de la Colmont · Gorron

Informations pratiques

Gorron

Gorron Rose

Parc de loisirs de la Colmont 832 Avenue de la Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

« Gorron Rose » se bouge au profit de la lutte contre tous les cancers

Gorron Rose 2026 revient avec une 5ᵉ édition !

Au programme : de la couleur, des bulles de joie et d’oxygène, du mouvement, un nuage de douceur et d’espoir, une énergie collective et, surtout, une immense vague de solidarité, au profit de la lutte contre le cancer.

Dimanche 4 octobre 2026

Parc de loisirs de la Colmont à Gorron

9h00 échauffement collectif

9h30 départ des randonnées

Marches, courses à pied, vélo, VTT, Village Rose

Marches / Courses : 3 km • 5 km • 10 km

Vélo route / VTT : 27 km • 34 km

7 € l’inscription (avec une galette-saucisse offerte)

Les circuits sont balisés et peuvent être empruntés en toute autonomie, tout au long de la journée.

Inscriptions sur HelloAsso

Organisé par La Jeanne d’Arc Gorron et sa section Les Solid’Elles .

Parc de loisirs de la Colmont 832 Avenue de la Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire

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English :

« Gorron Rose » is taking action to support the fight against all forms of cancer

L’événement Gorron Rose Gorron a été mis à jour le 2026-09-03 par Bocage Mayennais Tourisme