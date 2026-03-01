GoSound#4 STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 13.8€ | Carte Stereolux : 9€ | Abonné·e partenaire : 9€

On pensait venir assister à des concerts, on repartira enjoué et des slogans plein la tête. Le temps d’une soirée, MIMOSA, MC Max, Planète Boum Boum et GAYA se partagent la scène pour un grand écart réjouissant entre pop sensible, rap incisif et échappées électroniques entremêlées de sets exaltants. Si la musique rythme le cortège, laissez-vous embarquer par un chamboule-tout ou un concours de slogans, où le festif rime avec le collectif. Le public est invité à prendre part à ce charivari, proposé par les bénévoles de Stereolux. Une fête où l’on danse, où l’on crie, où l’on s’engage aussi, pour rappeler que les revendications essentielles commencent toujours par un air de musique. GoSound ce sera aussi : Entre deux concerts, place aux activités ! Le public pourra tester son adresse au chamboule-tout, affûter son sens de la formule lors du concours de slogans dans une ambiance aussi récréative que revendicative. Et parce que militer, ça ouvre l’appétit, un food truck sera de la partie pour vous régaler avant de rejoindre le cortège… et la piste de danse !

STEREOLUX Nantes 44200

