Gospel à la chapelle, Chapelle Notre Dame de Bonson, Bonson

Informations pratiques

Gospel à la chapelle Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre Dame de Bonson Loire

Limité à 100 personnes à l’intérieur de la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

GOSPEL SOLEIL, c’est un pianiste et une poignée de chanteuses regroupées autour de Bissa (chef de chœur) dans une énergie communicative. Le répertoire puise essentiellement dans les standards incontournables du gospel anglophone (Down by the riverside, Oh when the Saints, Happy day…), mais aussi dans le répertoire africain (Muaribaba, Zambeu ma atat, Ozali Zambe…). L’occasion également de découvrir des auteurs pas forcément très connus du grand public comme Yolanda Adams ou Donnie McClurkin.

Chapelle Notre Dame de Bonson 1 rue Bernard Rochette, 42160 Bonson Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477551416 https://www.mairie-bonson.fr/vivre-a-bonson/le-patrimoine/ Parking pour l’évènement dans champ à proximité, places réservée devant chapelle pour personnes à mobilité réduite

GOSPEL SOLEIL, c’est un pianiste et une poignée de chanteuses regroupées autour de Bissa (chef de chœur) dans une énergie communicative. Le répertoire puise essentiellement dans les standards du by…

© Mairie de Bonson