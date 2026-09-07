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Gospel à la Maison des chœurs, Chapelle Saint-Charles, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Charles · Montpellier

Gospel à la Maison des chœurs, Chapelle Saint-Charles, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Charles
Adresse
Pl. Albert 1er, 34090 Montpellier
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Gospel à la Maison des chœurs Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Charles Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion de ses 20 ans, la Maison des chœurs est mise à l’honneur par la Ville de Montpellier.

Tout au long de la journée, assistez à une répétition animée du chœur montpelliérain Good News Gospel Choir. Porté par les voix des choristes et de leurs musiciens, son répertoire mêle les grands classiques du gospel afro-américain à des compositions et arrangements originaux, entre tradition, soul, jazz et influences contemporaines.

Profitez de cette visite en musique pour découvrir la chapelle, prendre le temps d’écouter… et pourquoi pas rejoindre les choristes pour partager un moment de chant.

Chapelle Saint-Charles Pl. Albert 1er, 34090 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie
La Ville de Montpellier met à l’honneur en 2026 la Maison des chœurs qui fête ses 20 ans d’existence.

©GN/AS Gospel

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