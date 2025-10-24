Gospel avec Mister Blaiz Eglise Saint-Wandrille Belleville-en-Caux

Eglise Saint-Wandrille 4 Place Vauquier du Traversain Belleville-en-Caux Seine-Maritime

2025-10-24 20:30:00

Nous vous donnons rendez-vous pour un Concert One Man Show avec Mister Blaiz à l’église Saint-Wandrille…dans le passé il a assuré chœurs ou direction de chœurs pour des artistes tels que Céline Dion, Gilbert Bécaud, Florent Pagny, Maurane et bien d’autres.

Aujourd’hui il vous propose un spectacle spirituel intitulé Voyage dans l’univers du Gospel .

Sur réservation .

