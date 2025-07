Gospel avec Mister Blaiz EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL Bertrimont

Gospel avec Mister Blaiz EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL Bertrimont mercredi 16 juillet 2025.

Gospel avec Mister Blaiz

EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 8 IMPASSE BELLEVUE Bertrimont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

L’Association Art & Culture du diocèse de Rouen vous donne rendez-vous à Bertrimont pour un Concert One Man Show avec Mister Blaiz à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul….dans le passé il a assuré chœurs ou directions de chœurs pour Céline Dion, Gilbert Bécaud….

P.A.F 10€ et -12 ans libre.

Réservation au 06.15.59.49.18 ou en scannant le QR code de l’affiche.

L’Association Art & Culture du diocèse de Rouen vous donne rendez-vous à Bertrimont pour un Concert One Man Show avec Mister Blaiz à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul….dans le passé il a assuré chœurs ou directions de chœurs pour Céline Dion, Gilbert Bécaud….

P.A.F 10€ et -12 ans libre.

Réservation au 06.15.59.49.18 ou en scannant le QR code de l’affiche. .

EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 8 IMPASSE BELLEVUE Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 59 49 18

English : Gospel avec Mister Blaiz

The Association Art & Culture du diocèse de Rouen invites you to Bertrimont for a One Man Show Concert with Mister Blaiz at the church of Saint-Pierre et Saint-Paul….in the past, he has provided backing vocals or vocal direction for Céline Dion and Gilbert Bécaud….

P.A.F 10? and -12 years free.

Reservations on 06.15.59.49.18 or by scanning the QR code on the poster.

German :

Die Association Art & Culture du diocèse de Rouen lädt Sie nach Bertrimont zu einem One Man Show-Konzert mit Mister Blaiz in der Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul ein….in der Vergangenheit hat er Chöre oder Chorleitungen für Céline Dion, Gilbert Bécaud…..

P.A.F.: 10 ? und -12 Jahre frei.

Reservierung unter 06.15.59.49.18 oder durch Scannen des QR-Codes auf dem Plakat.

Italiano :

L’Associazione Arte e Cultura della Diocesi di Rouen vi invita a Bertrimont per un concerto One Man Show con Mister Blaiz nella chiesa di Saint-Pierre et Saint-Paul…. In passato ha prestato la sua voce o ha diretto le voci di Céline Dion e Gilbert Bécaud….

Ingresso: 10? e minori di 12 anni gratis.

Prenotazioni allo 06.15.59.49.18 o scansionando il codice QR sulla locandina.

Espanol :

La Asociación de Arte y Cultura de la Diócesis de Ruán le invita a Bertrimont para asistir a un concierto con Mister Blaiz en la iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul….. En el pasado, ha hecho coros o dirigido coros para Céline Dion y Gilbert Bécaud…..

Entrada: 10? y menores de 12 años gratis.

Reservas en el 06.15.59.49.18 o escaneando el código QR del cartel.

L’événement Gospel avec Mister Blaiz Bertrimont a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux