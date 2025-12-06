GOSPEL CHRISTMAS TOUR Paulhan
GOSPEL CHRISTMAS TOUR
Eglise Sainte-Croix Paulhan Hérault
2025-12-06
Concert de Noël avec Émilie et ses chorales !
Venez écouter notre magnifique concert de Noël avec Émilie et ses chorales !
Entrée au chapeau .
Eglise Sainte-Croix Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 44 92 12 39 lesamisdepaulhan@gmail.com
English :
Christmas concert with Émilie and her choirs!
