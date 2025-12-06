GOSPEL CHRISTMAS TOUR Paulhan

GOSPEL CHRISTMAS TOUR Paulhan samedi 6 décembre 2025.

GOSPEL CHRISTMAS TOUR

Eglise Sainte-Croix Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Concert de Noël avec Émilie et ses chorales !
Venez écouter notre magnifique concert de Noël avec Émilie et ses chorales !

Entrée au chapeau   .

Eglise Sainte-Croix Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 44 92 12 39  lesamisdepaulhan@gmail.com

English :

Christmas concert with Émilie and her choirs!

