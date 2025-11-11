Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gospel de Noël Gospel Sisters Eglise Sainte-Marie Anglet vendredi 12 décembre 2025.

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-12
Célébrez Noël au rythme des Gospel Sisters !
Laissez-vous porter par leurs voix chaleureuses et vibrantes dans la magnifique église Sainte-Marie, pour redécouvrir les plus belles mélodies des fêtes tout en harmonie.
À profiter en famille, entre amis, en amoureux ou en solo, pour partager un moment unique et inoubliable.   .

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 54 83 03 

