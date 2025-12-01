Gospel de Noël Église Orgelet

Gospel de Noël

Gospel de noël le dimanche 14 décembre à 16h30 à l’église d’Orgelet. 80 chanteurs et un pianiste.

Ouverture des portes à 16h00 et billetterie en ligne ouverte jusqu’au 30 novembre.

L’église d’Orgelet résonnera de chants très joyeux pour ce mois de décembre, qui se veut festif. .

Église Place de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 10 25 31 singall.orgelet@gmail.com

