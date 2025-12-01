Gospel de Noël Église Orgelet
Gospel de Noël Église Orgelet dimanche 14 décembre 2025.
Gospel de Noël
Église Place de l’Église Orgelet Jura
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Gospel de noël le dimanche 14 décembre à 16h30 à l’église d’Orgelet. 80 chanteurs et un pianiste.
Ouverture des portes à 16h00 et billetterie en ligne ouverte jusqu’au 30 novembre.
L’église d’Orgelet résonnera de chants très joyeux pour ce mois de décembre, qui se veut festif. .
Église Place de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 10 25 31 singall.orgelet@gmail.com
English : Gospel de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Gospel de Noël Orgelet a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE