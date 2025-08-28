« Gospel Dream » Concert Saison Presqu’île de Culture Saint-Laurent-Médoc

« Gospel Dream » Concert Saison Presqu’île de Culture Saint-Laurent-Médoc dimanche 18 janvier 2026.

4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Concert de Gospel par les Gospel Dream

Les GOSPEL DREAM font découvrir depuis 30 ans des chants authentiques de l’Eglise Afro-Américaine.

Sur scène, A cappella, les chanteurs et musiciens respirent la joie de vivre, avec des voix qui parcourent toutes les nuances, des murmures aux vocalises improvisées, leur concert est conçu pour permettre au public de participer.

Réunissant des artistes reconnus originaires d’Afrique, des Antilles et des Etats-Unis, cette formation mixte de 10 à 12 choristes, un pianiste et un saxophoniste vous entraîne dans un show musical immersif et inoubliable.

Tout public 1h30 Cocktail proposé après la représentation.

Ce spectacle vous est présenté par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île dans le cadre de sa saison culturelle 2025-2026, via la manufacture médocaine. .

4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

