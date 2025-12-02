Gospel et chants de Noël Theneuil

Gospel et chants de Noël

8A rue de l’Eglise Theneuil Indre-et-Loire

Les Canaillous Chantants, groupe de chanteurs de Saint-Epain, vous proposeront un moment de convivialité autour d’un répertoire de gospel et de chants de Noël.

Les Canaillous Chantants, a group of singers from Saint-Epain, will offer you a moment of conviviality around a repertoire of gospel and Christmas songs.

