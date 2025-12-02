Gospel et chants de Noël Theneuil

8A rue de l'Eglise Theneuil Indre-et-Loire

Samedi 2026-01-10
Les Canaillous Chantants, groupe de chanteurs de Saint-Epain, vous proposeront un moment de convivialité autour d’un répertoire de gospel et de chants de Noël.
8A rue de l'Eglise Theneuil 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Les Canaillous Chantants, a group of singers from Saint-Epain, will offer you a moment of conviviality around a repertoire of gospel and Christmas songs.

