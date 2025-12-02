Gospel et chants de Noël Theneuil
Gospel et chants de Noël Theneuil samedi 10 janvier 2026.
Gospel et chants de Noël
8A rue de l’Eglise Theneuil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Les Canaillous Chantants, groupe de chanteurs de Saint-Epain, vous proposeront un moment de convivialité autour d’un répertoire de gospel et de chants de Noël.
Les Canaillous Chantants, groupe de chanteurs de Saint-Epain, vous proposeront un moment de convivialité autour d’un répertoire de gospel et de chants de Noël. .
8A rue de l’Eglise Theneuil 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Les Canaillous Chantants, a group of singers from Saint-Epain, will offer you a moment of conviviality around a repertoire of gospel and Christmas songs.
L’événement Gospel et chants de Noël Theneuil a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme