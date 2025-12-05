Gospel et Christmas Songs Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Gospel et Christmas Songs

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

L’abbaye accueille dans sa vaste nef un concert gospel.

Le groupe Divin’Gospel Music dirigé par Magali Ponsada vous transporte dans la magie de Noël.





Retrouvez votre âme d’enfant en chantonnant les grands classiques, et laissez-vous émerveiller par les voix puissantes et angéliques d’un chœur gospel composé de près de 20 choristes. .

English :

The abbey hosts a gospel concert in its vast nave.

German :

In der Abtei findet in ihrem großen Kirchenschiff ein Gospelkonzert statt.

Italiano :

L’abbazia ospita un concerto gospel nella sua vasta navata.

Espanol :

La abadía acoge un concierto de gospel en su amplia nave.

