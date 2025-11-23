Gospel Fusion Place de la République Limoges

Gospel Fusion

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Gospel Fusion compte une centaine de choristes qui participent à des concerts, des festivals, des déambulations. Ils donnent de leur voix et de leur cœur et s’investissent tous ensemble pour parvenir aux buts culturels, éducatifs et sociaux que l’association s’est donnée.

Cet ensemble Gospel met son talent également au service des événements forts de la vie et anime les cérémonies de mariage. .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

